Подмосковные полицейские спасли пенсионера, которому стало плохо за рулем

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полицейские Денис Данилов и Алексей Панин помогли пенсионеру в Подмосковье. Ему стало плохо за рулем.

Об этом сообщило «МВД-медиа». Они увидели на обочине машину с включенной аварийной сигнализацией и подъехали, чтобы узнать, что случилось. Пассажирка рассказала, что ехала с мужем и другим родственниками в Тульскую область. Супругу стало плохо прямо за рулем, он потерял сознание.

Сначала полицейские вызвали скорую. Но мужчине становилось все хуже, поэтому они приняли решение самостоятельно отвезти его в больницу на служебной машине.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям старшего лейтенанта полиции Дениса Данилова и лейтенанта полиции Алексея Панина мужчине была своевременно оказана квалифицированная помощь», — рассказала Волк.

Ранее служебный пес Ким помог полицейским обнаружить преступников, которые попытались украсть чугунные батареи с территории строящегося объекта.