Подмосковье 17 ноября 2023, 18:59 Подмосковные полицейские отметили 100-летний юбилей службы участковых уполномоченных Анастасия Устинова

Читать 360tv в

Сегодня, 17 ноября 100-летнюю годовщину отмечают участковые уполномоченные полиции. В честь этого события в Люберцах во Дворце спорта «Триумф» прошли семинар-совещание и церемония награждения выдающихся сотрудников.

Анастасия Устинова

На церемонии собрались участковые уполномоченные полиции со всего Подмосковья. От МУ МВД России «Ногинское» в Люберцы отправились 60 сотрудников. Их поздравил начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузьмич Пауков.

Реклама

Для награждения на сцену вызвали Лаврова Сергея Геннадьевича, участкового уполномоченного полиции МЦ МВД России «Ногинское», старшего лейтенанта полиции. Он выполнял служебный долг в зоне специальной военной операции, за что и получил награду.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».