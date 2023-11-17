17 ноября 2023, 18:59
Подмосковные полицейские отметили 100-летний юбилей службы участковых уполномоченных
Сегодня, 17 ноября 100-летнюю годовщину отмечают участковые уполномоченные полиции. В честь этого события в Люберцах во Дворце спорта «Триумф» прошли семинар-совещание и церемония награждения выдающихся сотрудников.
На церемонии собрались участковые уполномоченные полиции со всего Подмосковья. От МУ МВД России «Ногинское» в Люберцы отправились 60 сотрудников. Их поздравил начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузьмич Пауков.
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Для награждения на сцену вызвали Лаврова Сергея Геннадьевича, участкового уполномоченного полиции МЦ МВД России «Ногинское», старшего лейтенанта полиции. Он выполнял служебный долг в зоне специальной военной операции, за что и получил награду.
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