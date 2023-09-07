Подмосковье 07 сентября 2023, 15:50 Подмосковные поисковики перезахоронили останки 95 солдат ВОВ с начала года Фото: unsplash.com

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С начала 2023 года поисковики Московской области нашли и предали земле останки 95 солдат, которые погибли в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

По ее словам, при обнаружении захоронения, о нем необходимо сообщить в компетентные органы. Такие случае бывают при проведении строительных работ.

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«Сейчас в регионе работают 112 отрядов, это порядка трех тысяч поисковиков. В 2023 году они провели порядка 300 экспедиций», — рассказала Линара Самединова.

По законодательству уведомление должно поступить в течение трех дней с момента обнаружения захоронения. Если речь идет о воинском захоронении, то уведомление должно прийти от муниципалитета в органы власти региона.

Останки должны перенести в течение шести месяцев. В это время строительство и дорожные работы прекращаются.

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