Подмосковье 03 декабря 2023, 14:58 Подмосковные поисковики передали останки советских воинов Липецкой и Астраханской областям Скриншот видео Минобороны России

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В Мытищах в День неизвестного солдата состоялась церемония передачи останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, для захоронения. Они отправятся в Липецкую и Астраханскую области, а также в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ.

Мероприятие организовали на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны России. В церемонии поучаствовали представители Минобороны, Совета Федерации, Смоленской, Липецкой, Астраханской областей, духовенства, ветеранских и молодежных организаций.

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Так, делегации Астраханской области передали останки Сергея Некрасова 1919 года рождения из Ульяновской области, его нашли в Смоленской области. Также на родину в Липецкую область отправится Павел Сухинин 1900 года рождения, его обнаружили в Тверской области. Останки Кадирбека Даулеткулова 1922 года рождения направят в Казахстан, бойца нашли на Курской дуге. Касим Адиев 1911 года рождения отправится также в Казахстан, его нашли в Смоленской области.

Участники церемонии возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

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