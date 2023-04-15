Подмосковье 15 апреля 2023, 21:09 Подмосковные поисковики нашли останки павших во времена ВОВ солдат Фотобанк Московской области

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Подмосковные искатели нашли останки трех солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. О проделанной работе специалистов стало известно в день открытия нового поискового сезона «Вахта памяти».

По словам внучки усопшего героя Отечества Фаили Шариповой, ее семья потратила на поиски родственника около 80 лет.

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«Позавчера позвонили, сказали, что нашли дедушку. У нас Мама еще жива, дочка его, 90 лет ей скоро. Спасибо поисковикам, через 80 лет нашли», — добавила жительница.

Советник министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков отметил, что во время миссий поисковые отряды находят места боевых действий и захоронений солдат и после процессов выяснения личностей останки воинов передаются родственникам.

«Они добиваются результатов, но к сожалению не всегда. Но зачастую им удаётся узнать имя и путь бойца и вернуть его семьям», — добавил Кулаков.

На сегодняшний день в регионе работают порядка трех тысяч специалистов в 113 поисковых отрядах. В прошлом году ищейки нашли 217 солдат Красной Армии. Участники групп подчеркнули, что работы проводятся в любую погоду, невзирая на дожди и холод.

«Мы общественники, которые берут свои отпуска на работе и едем в поля, чтобы вернуть солдат в их семьи», — добавили поисковики.

В новом сезоне подмосковные отряды проведут более 380 экспедиций на местах боевых действий Великой Отечественной войны, 154 из них пройдут в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе военно-патриотического клуба «Илья Муромец».