Подмосковье 28 июня 2023, 23:33 Подмосковные пловцы завоевали 7 медалей на Летних играх паралимпийцев фото центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области

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Спортсмены из Московской области завоевали две золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в рамках Летних игр Паралимпийцев «Мы Вместе.Спорт», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Артем Исаев из Балашихи стал чемпионом среди мужчин на дистанциях 100 метров брасом и 200 метров комплексным плаванием. Дмитрий Бартасинский также из Балашихи на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин завоевал серебро, бронзовую медаль в этой дисциплине среди женщин завоевала пловчиха из Балашихи Александра Михайлова.

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Два третьих места завоевала на 100 метрах на спине и 200 метрах комплексным плаванием Анастасия Галич из Балашихи. Еще одна бронза оказалась в активе у Алины Измесьевой из Домодедова. Девушка преодолела дистанцию 100 метров брассом.

Чемпионат проходил в Нижегородской области с 19 по 26 июня. В турнире поучаствовали 93 спортсмена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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