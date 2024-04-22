Подмосковье 22 апреля 2024, 23:04 Подмосковные пловцы завоевали 6 медалей чемпионата России Фото: Всероссийская федерация плавания / Алексей Савченко

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Спортсмены из Подмосковья выиграли три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате России по плаванию. Соревнования проводились с 14 по 19 апреля в Казани.

Чемпионками страны среди женщин стали Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 метров и Татьяна Белоногофф в заплыве на 50 метров брассом. Александру Степанову удалось обойти других спортсменов и завоевать золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем.

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Евгений Рылов, известный пловец из сборной Подмосковья, занял третье место за заплыв на 200 метров на спине и получил бронзовую медаль.

Участниками соревнований стали свыше 700 спортсменов, которые приехали из более чем 70 субъектов РФ. Среди них были 26 представителей Московской области.

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