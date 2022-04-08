Подмосковные пловцы завоевали 15 медалей на отборе в финальный этап Кубка России

Спортсменам из Московской области удалось выиграть четыре золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград на межрегиональных отборочных соревнованиях в финальный этап Кубка России по плаванию. Соревнования проходили в Обнинске с 3 по 5 апреля.

Иван Гирев, серебряный призёр Олимпиады, выиграл три золотых медали из четырёх, положенных в копилку сборной Московской области. Он стал первым в заплывах вольным стилем на 50, 100 и 200 метров.

Другой прославленный подмосковный пловец, двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов выиграл «серебро» и «бронзу» соревнований. В заплыве вольным стилем на 100 метров он стал третьим, а в заплыве на 50 метров на спине — вторым.

18-летний пловец Александр Андреев принес Подмосковью еще три медали. Он стал вторым в заплыве на 200 метров баттерфляем и в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Также он принял участие в командной эстафете 4×200 вольным стилем, где сборная Московской области показала третий результат. В эстафете также принимали участие Андрей Витряк и Даниил Белых.

Бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем получил Роман Акимов.

В женском разделе соревнований тоже не обошлось без золотой медали. Ее завоевала Анна Чернышова в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Анна приняла участие в эстафете 4×200 вольным стилем, где вместе с Дарьей Астаниной выиграла «серебро» соревнований. Кроме того, Анне Чернышовой удалось взять «серебро» в брассе на 200 метров. А бронзу в данной дисциплине взяла другая подмосковная спортсменка — Алена Пимкина.

Еще две медали турнира на счету Дарьи Рогожиновой — в баттерфляе на 200 метров ей удалось выиграть серебряную награду, и Елизаветы Разживиной, которая взяла бронзу в заплыве на 400 метров комплексным плаванием.