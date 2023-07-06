Подмосковье 06 июля 2023, 09:19 Подмосковные пловцы завоевали 13 медалей на соревнованиях в Обнинске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Сборная Подмосковья завоевала пять золотых, одну серебряную и семь бронзовых наград на втором этапе Кубка России по плаванию. Итоги подвели в Минспорте региона.

Евгений Рылов стал лучшим на дистанции 200 метров на спине, а также завоевал бронзу в заплыве на спине на 100 метров и на дистанции 50 метров вольным стилем. Иван Гирев поднялся на высшую ступень пьедестала на 200-метровке вольным стилем и добавил в копилку сборной бронзовую медаль на дистанции в два раза короче.

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Александр Степанов стал самым быстрым в заплыве на 800 метров вольным стилем. Александр Андреев пришел третьим на дистанции 200 метров баттерфляем.

Дарья Рогожинова принесла Подмосковью золото в комплексном заплыве на 400 метров и серебро на дистанции 200 метров баттерфляем. Анастасия Макарова завоевала две бронзы на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

Еще одно первое место добыла для команды Анна Чернышева в комплексном старте на 200 метров, а также завоевала бронзу в заплыве на 400 метров.

Новый корпус спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо откроется в декабре в Можайске. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это долгожданный проект.