Подмосковье 09 августа 2023, 12:39 Подмосковные пловцы выиграли семь медалей на всероссийском турнире «Кубок чемпионов» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Спортсмены из Московской области выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на всероссийском турнире по плаванию «Кубок чемпионов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В заплыве на спине на дистанции 200 метров победу одержал двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Чемпионка России Анна Чернышова также взяла золото в итоговом заплыве на 400 метров комплексным плаванием, а на дистанции 200 метров спортсменка стала второй.

Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Иван Гирев финишировал вторым в стометровом заплыве вольным стилем. По итогам заплыва на дистанции 200 метров вольным стилем он взял бронзу. Третьи места также заняли Александр Андреев в заплыве на 200 метров баттерфляем и Максим Троценко на дистанции 50 метров брассом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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