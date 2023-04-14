Подмосковье 14 апреля 2023, 02:30 Подмосковный перевозчик «Альфа-грант» сменит автобусные шины к летнему сезону Минтранс Подмосковья

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Подмосковная автобусная компания «Альфа-грант» начала мероприятия по смене резины подвижных составов к началу летнего сезона, сообщает Минтранс Московской области. Перевозчик закупил 2 тысячи шин для автобусов малого класса и по тысяче для средней и большой категории транспорта.

Также в ведомстве рассказали, что в автопарке «Альфа-гранта» имеются подвижные составы с сезонными и всесезонными шинами.

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«Плановая сезонная смена резины — залог безопасной езды в разных погодных условиях», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

Для сезонной смены резины весной и осенью перевозчик закупает шины бренда Duraturn, а в летний и зимний период на автобусах установлена резина российской марки KAMA.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития инфраструктуры в регионе на фоне роста численности населения.