Подмосковные перевозчики бесплатно доставили детей из Донбасса на экскурсии в выходные

Перевозчики Подмосковья доставили на экскурсии более 170 детей и их родителей из Донбасса за выходные 12 и 13 марта. Транспорт предоставили бесплатно. Жителям ЛНР и ДНР показали достопримечательности Москвы, а также представление цирка-шапито.

Группа компаний «Ранд Транс» на два дня выделила на эти цели три больших комфортабельных автобуса. Автобусы, задействованные в перевозки детей, оснащены всем необходимым. Водительский состав прошел дополнительные инструктажи по безопасности. После экскурсий участников доставили обратно к местам временного размещения.

Посещение циркового представления в Подольске для беженцев организовало Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В цирк сходили более 100 детей и их родителей, временно разместившихся на территории подольского оздоровительного лагеря.

Еще две группы из Пушкинского оздоровительного лагеря посетили завод по производству мороженого «Чистая линия» в Москва-Сити. Гостям показали храм Христа Спасителя, Кремль, гостиницу «Украина», МГУ, улицу Новый Арбат и Останкинскую башню, башни делового центра «Москва-Сити». Всех ребят угостили мороженым от фабрики «Чистая линия».