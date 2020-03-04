Подмосковные пенсионеры станцевали Skibidi в поддержку Little Big
Новость о том, что группа Little Big едет на Евровидение, взволновала страну не на шутку. Даже пенсионеры не остались в стороне. Ставший культовым танец Skibidi выучили участники проекта «Активное долголетие».
Вдохновитель, организатор, режиссер-постановщик и солист активной шоу-группы — танцор диско из Павловского Посада Юрий Филатов. Ему 68 лет. Он занимается с пенсионерами танцами.
Юрий — очень строгий учитель. И своим ученицам, которым от 60 до 80 лет халтурить не дает.
Оно и понятно. Пенсионерам из Павловского Посада нельзя ударить в грязь лицом. Ведь флешмоб Skibidi в поддержку группы Little Big на Евровидении уже запустили по всей стране.
В Павловском Посаде решили не отставать и буквально за один день выучили самый популярный танец группы Little Big.
«Я им рассказал, что это группа, которая едет от России на Евровидение. И наша задача, когда приедет „360“, мы должны оказать поддержку этому коллективу», — рассказал Юрий Филатов, хореограф.
Репетиция была не долгой, пенсионерки оказались подготовленными. И все потому, что дома не сидят у телевизора.
«Я хожу на зумбу к Филатову Юрию Николаевичу, к Зотовой Иришке. Там у нее классические танцы», — поделилась Ольга Грехова, пенсионерка.
В общем, поддержка у Little Big теперь будет самая жаркая. Ведь подмосковные пенсионеры будут во всю болеть за наших на главном вокальном конкурсе Европы.
Программа «Активное долголетие», которая заработала в Подмосковье в конце прошлого года по инициативе губернатора региона, создана для того, чтобы пенсионеры могли укреплять здоровье, находить новых друзей и просто весело проводить время. И все это абсолютно бесплатно.
Выступая с обращением к жителям Подмосковья, губернатор Андрей Воробьев отметил, что программа «Активное долголетие» должна быть реализована в каждом муниципалитете.