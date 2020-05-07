Подмосковные пенсионеры смогут тратить не больше 330 рублей в месяц на маски

В Подмосковье пенсионеры получили льготу на покупку в аптеках медицинских масок — сразу после праздников это коснется всех жителей старше 65 лет. Стали известны подробности — рассказываем.

С 12 мая пожилые люди смогут при предъявлении социальной карты приобрести защитные маски по льготной цене. Сделать это удастся в аптечной сети «Мособлмедсервис».

Сотрудники аптеки с помощью штрих-сканера и специального программного обеспечения проверят возраст покупателя и еще обратят внимание на количество купленных по льготной цене масок. Цена одной — 11 рублей.

За месяц можно приобрести не больше 30 средств защиты. Это значит, что максимальные расходы составят 330 рублей.

Всего в Подмосковье предусмотрели 256 точек продаж льготных масок. Так, например, в Одинцове — 16, в Мытищах — шесть, а в Егорьевске — четыре.

«У всех жителей должна быть возможность приобрести маску в шаговой доступности от дома», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Кроме того, она добавила, что ежедневно в Московской области в аптеках проверяют наличие масок и запас на неделю. Если их недостаточно, правительство помогает организовать поставки.

А с 12 мая в Московской области станет обязательным ношение защитной маски. Жителям потребуется всегда надевать ее перед выходом из дома.