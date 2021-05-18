Подмосковные пенсионеры смогут получить скидку 20% на мобильную связь

В Московской области для пенсионеров начинает действовать акция с постоянной скидкой 20% на услуги мобильной связи. Об этом сообщил глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.

«Сегодня услуги связи и качественный интернет должны быть доступны максимальному количеству граждан. Особенно важно поддерживать в этом направлении людей старшего возраста», — отметил Рымар.

Получить скидку 20% на связь у одного из федеральных операторов в Подмосковье может любой пенсионер.

Скидку предоставляет «МегаФон». Акция предлагается как для действующих, так и новых абонентов. Воспользоваться опцией могут и люди, вышедшие на пенсию досрочно. Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, нужно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне оператора. По одному удостоверению можно подключить только один номер.

Помимо скидки на связь, пенсионеры смогут бесплатно общаться в мессенджерах и совершать звонки внутри сети даже при отрицательном балансе.

В Подмосковье ранее появилась возможность проверять газовую технику в домах через мобильное приложение.