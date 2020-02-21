Быстрее ветра. Подмосковные пенсионеры-лыжники покорили новую вершину

Пенсионеры Московской области продолжают активничать. На сей раз собрались жители 12 городов и вышли на лыжную трассу.

В Одинцовском парке культуры и отдыха собрались самые энергичные и смелые. Пенсионеры приехали покорять лыжню. Специально для заезда насыпали много искусственного снега. Но главное — правильный настрой.

Источник фото: телеканал «360»

Все собравшиеся лыжники — участники программы «Активное долголетие». Вместе путешествуют, занимаются творчеством, ходят на концерты. И спортом, конечно, занимаются. Пенсионеры рассказали, что успели сдружиться. И больше не коротают время в одиночестве.

Источник фото: телеканал «360»

Участники заезда проехали два круга по 600 метров. Победила, конечно, дружба. «Наконец-то мы на снегу постояли. Это самое чудесное, что могло случиться!» — поделились долголеты.

Источник фото: телеканал «360»

Делиться впечатлениями продолжили за чаем. Разделить хорошее настроение и поддержать пенсионеров приехала пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

Источник фото: телеканал «360»

«Я хочу пожелать вам только одного: чтобы вы всегда были такими активными, здоровыми, чтобы вы всегда делились своим опытом. Нам немножечко не повезло, нам бы побольше снега», — обратилась она к участникам заезда.

Отпускать Лазутину не хотели. Не обошлось и без памятного селфи с автографом.