Быстрее ветра. Подмосковные пенсионеры-лыжники покорили новую вершину
В Одинцовском парке культуры и отдыха собрались самые энергичные и смелые. Пенсионеры приехали покорять лыжню. Специально для заезда насыпали много искусственного снега. Но главное — правильный настрой.
Все собравшиеся лыжники — участники программы «Активное долголетие». Вместе путешествуют, занимаются творчеством, ходят на концерты. И спортом, конечно, занимаются. Пенсионеры рассказали, что успели сдружиться. И больше не коротают время в одиночестве.
Участники заезда проехали два круга по 600 метров. Победила, конечно, дружба. «Наконец-то мы на снегу постояли. Это самое чудесное, что могло случиться!» — поделились долголеты.
Делиться впечатлениями продолжили за чаем. Разделить хорошее настроение и поддержать пенсионеров приехала пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.
«Я хочу пожелать вам только одного: чтобы вы всегда были такими активными, здоровыми, чтобы вы всегда делились своим опытом. Нам немножечко не повезло, нам бы побольше снега», — обратилась она к участникам заезда.
Отпускать Лазутину не хотели. Не обошлось и без памятного селфи с автографом.