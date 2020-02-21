    21 февраля 2020, 16:20

    Быстрее ветра. Подмосковные пенсионеры-лыжники покорили новую вершину

    Евгения Остапенко, Майя Рыженкова

    Пенсионеры Московской области продолжают активничать. На сей раз собрались жители 12 городов и вышли на лыжную трассу.
    Быстрее ветра. Подмосковные пенсионеры-лыжники покорили новую вершину

    В Одинцовском парке культуры и отдыха собрались самые энергичные и смелые. Пенсионеры приехали покорять лыжню. Специально для заезда насыпали много искусственного снега. Но главное — правильный настрой.

    Быстрее ветра. Подмосковные пенсионеры-лыжники покорили новую вершину | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Все собравшиеся лыжники — участники программы «Активное долголетие». Вместе путешествуют, занимаются творчеством, ходят на концерты. И спортом, конечно, занимаются. Пенсионеры рассказали, что успели сдружиться. И больше не коротают время в одиночестве.

    Быстрее ветра. Подмосковные пенсионеры-лыжники покорили новую вершину | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Участники заезда проехали два круга по 600 метров. Победила, конечно, дружба. «Наконец-то мы на снегу постояли. Это самое чудесное, что могло случиться!» — поделились долголеты.

    Быстрее ветра. Подмосковные пенсионеры-лыжники покорили новую вершину | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Делиться впечатлениями продолжили за чаем. Разделить хорошее настроение и поддержать пенсионеров приехала пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

    Быстрее ветра. Подмосковные пенсионеры-лыжники покорили новую вершину | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Я хочу пожелать вам только одного: чтобы вы всегда были такими активными, здоровыми, чтобы вы всегда делились своим опытом. Нам немножечко не повезло, нам бы побольше снега», — обратилась она к участникам заезда.

    Отпускать Лазутину не хотели. Не обошлось и без памятного селфи с автографом.