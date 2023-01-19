Подмосковье 19 января 2023, 16:04 Подмосковные пенсионеры из «Активного долголетия» свяжут теплые вещи для участников СВО

Читать 360tv в

Благотворительная акция «Тепло для героя» стартовала в Подмосковье. В ее рамках пенсионеры «Активного долголетия» свяжут вещи и отправят их в зону СВО.

«Вся наша страна, наши прекрасные „серебряные“ волонтеры, люди старшего возраста будут вязать вещи, которые мы затем доставим на передовую защитникам с теплыми пожеланиями и словами заботы, а также с верой в то, что они обязательно все вернутся домой с победой», — сказала руководитель направления «Долголетие для всех» проекта «Старшее поколение» Екатерина Стенякина.

Реклама

Старт акции дали в клубе «Активное долголетие» в Красногорске. Эта инициатива является продолжением акции «Бабушкина забота», в рамках которой в течение 2022 года волонтеры вязали вещи в помощь жителям ДНР и ЛНР.

Реклама

«Сегодня пообщались с нашими участниками проекта губернатора „Активное долголетие“, и, конечно, невозможно их слушать без слез. Потому что каждый из них понимает, что во многих семьях есть те, кто ушел защищать нашу Родину», — поделилась координатор проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская.

Она также отметила, что все вещи изготавливаются с огромной любовью. Волонтеры надеются, что изделия будут полезны бойцам.

Акция продлится до 23 февраля. В ней примут участие 64 клуба «Активного долголетия». Вязаные вещи будут собирать, сортировать в местных отделениях партии «Единая Россия» и направлять вместе с гуманитарным грузом в зону СВО.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».