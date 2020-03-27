Подмосковные пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями смогут получить больничный на карантине. Как?

Электронный лист нетрудоспособности отправят после заявки по телефону горячей линии 8 (800) 550-50-30 или в результате звонка в поликлинику по месту прикрепления.

В течение трех дней автоинформатор сообщит об открытии больничного листа. Оформляется он вне зависимости от рабочих или выходных дней Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области.

Сейчас в Подмосковье 275 тысяч работающих пожилых людей. Во время пандемии коронавируса им необходимо оставаться дома, чтобы избежать рисков для здоровья. Новая инфекция для них особенно опасна.

По согласованию с работодателем режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам, чье нахождение на рабочем месте категорически важно, и к специалистам в области здравоохранения.

Список хронических заболеваний, с которыми необходимо соблюдать режим самоизоляции:

• болезни эндокринной системы (инсулиновый сахарный диабет);

• болезни органов дыхания (астма, хроническая обструктивная легочная болезнь; бронхоэктатическая болезнь);

• болезни системы кровообращения (легочное сердце и нарушения легочного кровообращения);

• болезни мочеполовой системы (хроническая болезнь почек III–V стадии);

• наличие трансплантированных органов и тканей;

• новообразования (злокачественные новообразования; острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы).