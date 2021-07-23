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    23 июля 2021, 17:40

    Подмосковные пекарни получили субсидии на 215 млн рублей за полгода

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Производители хлеба получили субсидии более чем на 215 миллионов рублей в Подмосковье с начала года. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Подмосковные пекарни получили субсидии на 215 млн рублей за полгода

    По его словам, предприятия получили поддержку для закупки пшеницы, поставки готовых изделий и не только.

    Воскресенский подчеркнул, что хлебные заводы Подмосковья производят свыше миллиона тонн выпечки и различных сортов муки в год.

    Хочу отметить, что предприятия мукомольной промышленности из Подмосковья привлекли льготные краткосрочные кредиты на сумму 830 миллионов рублей

    Сергей Воскресенский.

    Сейчас в Подмосковье насчитывается около 40 крупных и 60 малых заводов по производству хлеба.

    Кроме того, в регионе работает семь основных мукомольных заводов.

    С начала этого года Подмосковье находится на первом месте в России по производству хлеба и хлебобулочных изделий.