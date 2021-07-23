Подмосковные пекарни получили субсидии на 215 млн рублей за полгода

Производители хлеба получили субсидии более чем на 215 миллионов рублей в Подмосковье с начала года. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, предприятия получили поддержку для закупки пшеницы, поставки готовых изделий и не только.

Воскресенский подчеркнул, что хлебные заводы Подмосковья производят свыше миллиона тонн выпечки и различных сортов муки в год.

Хочу отметить, что предприятия мукомольной промышленности из Подмосковья привлекли льготные краткосрочные кредиты на сумму 830 миллионов рублей Сергей Воскресенский.

Сейчас в Подмосковье насчитывается около 40 крупных и 60 малых заводов по производству хлеба.

Кроме того, в регионе работает семь основных мукомольных заводов.

С начала этого года Подмосковье находится на первом месте в России по производству хлеба и хлебобулочных изделий.