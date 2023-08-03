Подмосковье 03 августа 2023, 16:37 Подмосковные педиатры прошли стажировку в Перми Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Учебный центр НИКИ детства организовал образовательную поездку в Пермь для педиатров. На стажировку отправились врачи из Электростали и Одинцова, а также сурдолог-оториноларинголог института.

Как рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Наталья Кофф, участникам поездки показали Городскую детскую клиническую поликлинику № 6 и рассказали об организации работы лечебно-диагностического отделения. Мероприятие организовали по проекту «Наш участковый врач».

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«В рамках двухдневной проездки врачам из Подмосковья показали Городскую детскую клиническую поликлинику № 6. Познакомили с организацией работы лечебно-диагностического отделения, включающего Центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра, а также с организацией работы Городской деткой клинической поликлиники № 5, включая работу с паллиативными пациентами в условиях детской поликлиники. Состоялся также визит педиатров в Детскую клиническую больницу № 13», — рассказала она.

По проекту врачи из Подмосковья посещают разные регионы России для обмена опытом и практиками. По словам сурдолога-оториноларинголога Жамилы Нуралиевой, такие встречи укрепляют корпоративный дух медиков и дают возможность налаживать связи и внедрять интересный кейсы.

«Главная задача таких поездок по обмену опытом — вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень», — добавила она.

Учебный центр института продолжит проводить стажировки для врачей. В ближайшее время они отправятся в Санкт-Петербург и Казань.

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