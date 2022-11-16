Подмосковье 16 ноября 2022, 22:29 Подмосковные педиатры пройдут обучение на новом симуляционном оборудовании НИКИ детства

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Новые тренажеры установили в симуляционном комплексе учебного центра Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области.

Новое оборудование в симуляционном комплексе позволит расширить программу обучения педиатров Подмосковья в рамках проекта «Наш участковый врач».

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«Мобильный симуляционный комплекс предназначен не только для обучения, но и для отработки уже имеющихся у врачей навыков. На новых тренажерах специалисты будут тренироваться выполнять сердечно-легочную реанимацию, аускультацию, то есть метод диагностики, заключающийся в выслушивании звуков сердца и легких. Есть педиатрический манекен отоскопии, который позволяет отрабатывать навыки обследования уха ребенка», — сообщила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

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Новые тренажеры позволят отрабатывать навыки оказания медпомощи детям до года и младшей возрастной группы. Новые манекены оборудованы динамиками и световыми индикаторами. Тренажеры повторяют анатомическое строение и физиологические функции ребенка.

В передвижном симуляционном комплексе используются два помещения: учебный класс и операторская. В операторской преподаватель назначает задания, контролирует их выполнение или принимает у врачей экзамен.

В обучении педиатров активно используется интерактивная система контроля манипуляций и универсальный программно-аппаратный комплекс для самостоятельного освоения медицинских навыков.