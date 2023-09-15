Подмосковье 15 сентября 2023, 15:00 Подмосковные педагоги смогут оказывать первую медпомощь школьникам Unsplash

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Подмосковные учителя смогут оказывать первую медпомощь учащимся в школах. Об этом приняли закон на 61-м заседании Мособлдумы.

Новый закон направлен на охрану здоровья детей в учебных заведениях и на профилактику несчастных случаев в школах.

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«Закон содержит защитную норму, позволяющую педагогическому работнику при необходимости оказать первую помощь пострадавшему ребенку и не нести ответственности за медицинское вмешательство», — отметил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

К 1 сентября самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.

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