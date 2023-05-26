Подмосковье 26 мая 2023, 19:35 Подмосковные педагоги примут участие в конкурсе «Директор года России» Unsplash

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Регистрацию на профессиональный конкурс «Директор года России» откроют традиционно летом. За звание лучшего руководителя образовательного учреждения поборются и подмосковные специалисты. Об этом в эфире «Область перемен» сообщил директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) городского округа Подольск Денис Кузнецов. Другие гости программы — руководитель отделения эндокринологии НИКИ детства Минздрава Московской области Асиет Тлиф и глава ЦНППМПР Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета Александра Фомина — рассказали о заболеваемости диабетом среди детей и о развитии навыков у подмосковных преподавателей.

Директор года России

Претендентов на участие в конкурсе «Директор года России — 2023» выберут летом. Специалисты подмосковных школ неоднократно входили в пятерку лучших директоров страны. Для успешной карьеры в сфере образования педагогу важно преуспевать в нескольких отраслях одновременно. Современный директор школы — это педагог, организатор, юрист и экономист.

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«Директора школ или комплексов Московской области — это самые настоящие мультиуниверсалы. Есть еще факторы, которые влияют на результаты, например мотивация. У людей очень высокая нравственная мотивация. Такие конкурсы для них вызов, амбиции, желание поделиться, что-то привнести, дополнить от себя», — рассказал руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников городского округа Подольск Денис Кузнецов.

Диабет у детей

Врачи нередко замечают, что уровень заболеваемости диабетом достиг размеров эпидемии, количество юных пациентов с подобным диагнозом стремительно растет. Многие родители и не подозревают, что у их ребенка активно развивается болезнь. Специалисты поликлиник Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для своевременного диагностирования диабета.

«Заболеваемость сахарным диабетом в мире растет. Но слово „пандемия“ тут, конечно, неуместно. Все самые сложные прогнозы уже преодолены, и говорят о том, что к 2030 году будет более 500 миллионов болеть сахарным диабетом второго типа», — поделилась глава отделения эндокринологии НИКИ детства Минздрава Московской области Асиет Тлиф.

Профессиональное развитие педагогов

Для качественной работы учителя продолжают получать образование непрерывно. В Московской области для помощи преподавателям создали Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов при ГГТУ в Орехово-Зуеве. Аналогичное учреждение функционирует и при региональной Академии социального управления.

«У студента, который оканчивает университет, знаний много. И большая их часть готова к работе в школе. Однако происходят изменения, в том числе и в образовании. Поэтому здесь на помощь приходит наш Центр непрерывного повышения профессионального мастерства», — рассказала глава организации Александра Фомина.

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