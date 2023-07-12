12 июля 2023, 17:39
Подмосковные педагоги поделились опытом наставничества на всероссийском семинаре
Всероссийский семинар о педагогическом наставничестве прошел в российской академии образования. В нем приняли участие учителя из Подмосковья.
Организаторами семинара стали сотрудники кафедры общеобразовательных дисциплин АСОУ доцент Карина Хайбулина и старший преподаватель Ольга Монтазери. Своим опытом наставничества на мероприятии поделились участники из Ульяновской, Самарской областей, Республики Адыгея и Подмосковья. Регион представили Люберцы, Наро-Фоминск, Раменское и Электросталь
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Запись мероприятия доступна по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.
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