13 июля 2023, 12:06
Подмосковные педагоги победили на международном конкурсе инновационных технологий в образовании
Педагоги из Балашихи стали победителями первой степени социально-значимого международного конкурса профессионального педагогического журнала «Учитель». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Проект направлен на внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. В конкурсном проекте опубликовали 21 статью молодых учителей о традициях и ценностях МБУ ДПО «Учебно-методический центр».
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Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.
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Учителя
Балашиха
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