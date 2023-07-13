Подмосковье 13 июля 2023, 12:06 Подмосковные педагоги победили на международном конкурсе инновационных технологий в образовании Пресс-служба Министерства образования МО

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Педагоги из Балашихи стали победителями первой степени социально-значимого международного конкурса профессионального педагогического журнала «Учитель». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Проект направлен на внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. В конкурсном проекте опубликовали 21 статью молодых учителей о традициях и ценностях МБУ ДПО «Учебно-методический центр».

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Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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