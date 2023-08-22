Подмосковье 22 августа 2023, 16:25 Подмосковные педагоги начали проходить подготовку по работе с обновленным ФГОС Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Подмосковные педагоги начали проходить обучение по программе «Введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект». Курс подготовила Академия Минпросвещения России.

Образовательная программа рассчитана на руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, а также на учителей. В пресс-службе Министерства образования Московской области уточнили, что главная задача курса — подготовка кадров к работе с обновленным Федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного и среднего образования в школах.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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