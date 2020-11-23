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    23 ноября 2020, 17:11

    Подмосковные пассажиры приобрели в транспорте более 62 тысяч масок с начала ограничений

    Андрей Иванов, Ксения Чернухина

    Водители «Мострансавто» продали пассажирам более 62 тысяч одноразовых защитных масок с момента ввода ограничений из-за коронавируса. Масочный режим действует в регионе с мая.
    Подмосковные пассажиры приобрели в транспорте более 62 тысяч масок с начала ограничений

    Во время осенней вспышки коронавируса по сравнению с первыми месяцами ограничений спрос на средства защиты вырос. С начала сентября пассажиры приобрели в подмосковном транспорте более 27,5 тысячи масок. В ноябре — около восьми тысяч.

    Стоит одна маска пять рублей. Оплатить покупку можно картой «Стрелка», бесконтактной банковской картой, смартфоном и наличными. Чаще всего пассажиры пользуются в транспорте Московской области банковскими картами.

    За семь месяцев люди совершили почти 30 тысяч таких операций. На втором месте карта «Стрелка». С ее помощью жители и гости региона купили 15 тысяч масок.

    Маски носят не только пассажиры, но и персонал «Мострансавто». Весь транспорт каждый день дезинфицируют.

    С марта в Подмосковье медики выявили 103 773 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 1922 человека.