Подмосковные пассажиры приобрели в транспорте более 62 тысяч масок с начала ограничений

Водители «Мострансавто» продали пассажирам более 62 тысяч одноразовых защитных масок с момента ввода ограничений из-за коронавируса. Масочный режим действует в регионе с мая.

Во время осенней вспышки коронавируса по сравнению с первыми месяцами ограничений спрос на средства защиты вырос. С начала сентября пассажиры приобрели в подмосковном транспорте более 27,5 тысячи масок. В ноябре — около восьми тысяч.

Стоит одна маска пять рублей. Оплатить покупку можно картой «Стрелка», бесконтактной банковской картой, смартфоном и наличными. Чаще всего пассажиры пользуются в транспорте Московской области банковскими картами.

За семь месяцев люди совершили почти 30 тысяч таких операций. На втором месте карта «Стрелка». С ее помощью жители и гости региона купили 15 тысяч масок.

Маски носят не только пассажиры, но и персонал «Мострансавто». Весь транспорт каждый день дезинфицируют.

С марта в Подмосковье медики выявили 103 773 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 1922 человека.