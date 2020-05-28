Подмосковные пассажиры купили 50 тысяч масок в автобусах и на вокзалах с начала мая

С начала мая жители Подмосковья приобрели больше 50 тысяч защитных масок в автобусах и на вокзалах. Каждый день покупают по 500 штук. В общественном транспорте и на автовокзалах их продают за 29 рублей.

Большую часть, около 90% изделий, покупают у водителей, еще 10% — в кассах. Также на железнодорожных станциях продали 52 тысячи перчаток. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В кассах 500 железнодорожных станций и у контролеров маски стоят 30 рублей. Оплатить удастся «Стрелкой» и бесконтактной банковской картой, а также через телефон.

На автовокзалах и железнодорожных станциях в Подмосковье установлены вендинговые автоматы по продаже антисептиков, масок и перчаток.

За нарушение социальной дистанции жителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч.

С 12 мая в Подмосковье стало обязательным ношение защитной маски. А за нарушения грозит штраф, равный четырем тысячам рублей. Следить за соблюдением этих правил стали сотрудники ГИБДД, полиции и надзорных служб.