Подмосковье 05 апреля 2023, 14:00 Подмосковные парки и общественные пространства начали готовить к лету министерство благоустройства

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В Московской области приступили к подготовке парков, лесопарков и общественных территорий к летнему сезону. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Всего в области насчитывается 184 парка и лесопарка, а также более 2,5 тысячи общественных территорий. Все они до конца апреля будут приведены в порядок», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В парках очистят парковки, входные группы, газоны, приведут в порядок системы видеонаблюдения и оповещения, фасады зданий и сооружений, торговые объекты, дорожки и тротуары, а также детские игровые и спортивные площадки, уличные фонари, скульптуры, архитектурно-художественную подсветку, туалет и ограждения.

Специалистам предстоит устранить размытие дорожек, отремонтировать резиновые покрытия на детских площадках, помыть и покрасить скамейки, урны и опоры освещения. Они устранят подтопления, очистят воду и берега водоемов.

Также рабочие расчистят парки и лесопарки от валежника и аварийных деревьев, проведут опиловку и корчевание пней. После наступления теплой и сухой погоды общественные пространства обработают от клещей.

При отсутствии замечаний парку дадут значок «Территория готова к летнему сезону 2023».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 130 гектаров лесопарка в Химках благоустроят в 2023 году с минимальным вмешательством в природу.

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