Подмосковье 21 июля 2023, 14:08 Подмосковные паралимпийцы провели мастер-класс для бойцов СВО в реабилитационном центре «Ясенки» Автор фото: Юлия Федотова

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Участники подмосковного Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта провели мастер-класс для солдат СВО в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. В мероприятии приняли участие победители и призеры крупных соревнований на федеральном и международном уровнях.

«Спорт — это один из самых эффективных инструментов адаптации. Пример подмосковных спортсменов-паралимпийцев многих вдохновляет. Сейчас вместе с фондом „Защитники Отечества“ мы делаем все, чтобы поддержать бойцов, вернувшихся из зоны СВО и проходящих реабилитацию в Московской области», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Сегодня в «Ясенках» проходят восстановление военнослужащие из Москвы, Подмосковья, Донецка, Луганска и других регионов России. По словам директора Центра подготовки паралимпийцев Дмитрия Котырева, спортсмены наглядно показали бойцам, каких результатов можно добиться с ограниченными возможностями здоровья. Главное — иметь стремление и желание.

«Нашу команду по следж-хоккею „Феникс“ мы когда-то набрали как раз из реабилитационного центра военного госпиталя и выигрывали чемпионаты страны семь раз, стали серебряными призерами Паралимпийских игр в Сочи», — добавил Котырев.

Участники СВО прошли мастер-классы по стрельбе из лука, армспорту, бадминтону, настольному теннису и пулевой стрельбе. Свои силы попробовали 24 бойца, трое из них получили рекомендации от тренеров продолжить заниматься спортом профессионально. Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев подчеркнул, что это мероприятие — не просто рассказ о силе духа, но и практические занятия для солдат, проходящих реабилитацию.

«Уверен, после таких мероприятий будет больше желающих попробовать что-то новое в своей жизни. Спорт всегда был одним из самых важных элементов реабилитации людей с инвалидностью, он закаляет и тело, и волю, формирует характер и личность человека. Спорт развивает в человеке лучшие качества», — подчеркнул он.

В центре реабилитации для участников СВО «Ясенки» пациентам с травмами спины оказывают особое внимание. Ранее об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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