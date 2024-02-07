Подмосковье 07 февраля 2024, 10:26 Подмосковные органы власти пресекли 14 нарушений парковки в первый день полномочий по эвакуации машин Пресс-служба губернатора Московской области

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Власти Подмосковья получили полномочия эвакуировать припаркованные не по правилам машины без участия ГИБДД. Теперь делать это могут инспекторы ГУСТ и Минтранс. Первые рейды прошли в Котельниках, где пресекли 14 нарушений.

В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья уточнили, что первый рейд представители власти провели совместно с Госавтоинспекцией. Из-за частых жалоб жителей первые проверки прошли в Котельниках. Там эвакуировали пять машин такси, припаркованных под запрещающими стоянку знаками. Еще по четырем нарушениям выписали штрафы, а также удалось пресечь пять случаев неправильной стоянки.

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С водителями провели разъяснительные беседы, а для предотвращения дальнейших нарушений на проблемных территориях разработают планы организации дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проблеме запаркованных дворов при уборке территорий от снега. По его словам, автомобили замедляют рабоу коммунальных служб.

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