Подмосковье 13 июля 2023, 18:14 Подмосковные организации стали призерами и победителями конкурса по решению социальных задач Министерство социального развития Московской области

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Почти 20 учреждений подали заявки на участие в конкурсе «Российской организации высокой социальной эффективности». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

На конкурсе определили организации, добившиеся высоких результатов в решении социальных задач, включая развитие соцпартнерства, улучшение условий труда и отдыха, формирование здорового образа жизни и другое.

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В число победителей вошли девять подмосковных учреждений. Организации наградили за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, за формирование ЗОЖ, а также за развитие кадрового потенциала. Отмечается, что лучшие организации номинированы на федеральный этап конкурса.

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