Подмосковье 27 апреля 2023, 12:17 Подмосковные операторы усилят работы по вывозу отходов в Подмосковье в праздничные дни Хартия

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Ежегодно в майские выходные количество ТКО на территории Подмосковья возрастает примерно вдвое. На этом фоне региональные операторы перейдут в усиленный режим работы.

«В течение первой декады мая региональные операторы работают в круглосуточном режиме, устанавливают дополнительные контейнера на территории Московской области и подготавливают резерв спецтехники», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Если жители обнаружат, что отходы вывозят не по графику, им следует сообщить об этом по телефону горячей линии региональных операторов, указанных на их сайтах или с помощью чат-бота «Чистый Бак». QR-код расположен на всех контейнерных площадках Подмосковья.

Все собранные отходы будут направлены на КПО Московской области. С 2019 года с их помощью на вторичную переработку направлено почти десять миллионов тонн отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион вошел в тройку лидеров России по уровню благоустройства. Он подчеркнул, что Подмосковье пятый год подряд является одним из лидеров всероссийского рейтинга по качеству городской среды, постоянно улучшая свои показатели.

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