Подмосковные операторы показали, как моются мусорные баки
Как сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ, спецмашины уже прошли первые маршруты в Воскресенском кластере.
«Сегодня одной из основанных задач региональных операторов является регулярная работа по обработке всего контейнерного парка. Использование спецмашин с передвижной мойкой помогает оперативно и качественно справляться с этой задачей, учитывая сложившиеся санитарно — эпидемиологические условия», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Он отметил, что за одну смену такая машина может очистить более 200 контейнеров объемом 1,1 кубометр.
Мойка одного бака с дезинфицирующим средством занимает 15 секунд. Весь процесс с загрузкой и погрузкой контейнера укладывается в одну минуту.
«Оборудование очищает контейнеры внутри и снаружи с помощью вращающихся головок и фиксирует штангу с форсунками, которые распыляют воду под высоким давлением», — объяснил министр.
Велиховский добавил, что отработанная вода собирается в специальный резервуар и вместе с остатками мусора сдается в специальные учреждения по обезвреживанию и утилизации опасных отходов.