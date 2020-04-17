Подмосковные операторы показали, как моются мусорные баки

Подмосковные региональные операторы используют для санитарной очистки контейнеров самые новые спецмашины. Передвижная мойка обрабатывает баки прямо на контейнерной площадке. Они загружаются в суперкар и весь процесс очищения происходит внутри.

Как сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ, спецмашины уже прошли первые маршруты в Воскресенском кластере.

«Сегодня одной из основанных задач региональных операторов является регулярная работа по обработке всего контейнерного парка. Использование спецмашин с передвижной мойкой помогает оперативно и качественно справляться с этой задачей, учитывая сложившиеся санитарно — эпидемиологические условия», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что за одну смену такая машина может очистить более 200 контейнеров объемом 1,1 кубометр.

Мойка одного бака с дезинфицирующим средством занимает 15 секунд. Весь процесс с загрузкой и погрузкой контейнера укладывается в одну минуту.

«Оборудование очищает контейнеры внутри и снаружи с помощью вращающихся головок и фиксирует штангу с форсунками, которые распыляют воду под высоким давлением», — объяснил министр.

Велиховский добавил, что отработанная вода собирается в специальный резервуар и вместе с остатками мусора сдается в специальные учреждения по обезвреживанию и утилизации опасных отходов.