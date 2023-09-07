Подмосковье 07 сентября 2023, 17:52 Подмосковные округа получили новые тракторы для уборки ГУСТ МО

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Еще 60 тракторов для уборки улиц передали городским округам Подмосковья за неделю. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий.

Новые тракторы распределили по 15 муниципалитетам Подмосковья.

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«Это МТЗ-82 и МТЗ-320. Они актуальны по своему функционалу в каждом сезоне: уборка снега, смета, прометание твердых поверхностей и многое другое. В этот раз больше всего техники выдали в Одинцове — 21 трактор», — рассказала руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

Солнечногорск получил 13 новых машин, Серпухов — восемь. В Люберцы ушло четыре трактора, в Павловский Посад, Истру, Чехов и Шатуру — по два.

В августе парк коммунальной техники Подмосковья пополнился еще на 55 машин, а с января коммунальные предприятия получили уже 499 тракторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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