Подмосковье 26 июня 2023, 21:27 Подмосковные округа получили 23 мини-погрузчика для поддержания чистоты во дворах ГУСТ МО

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Главное управление содержания территорий Московской области передало 13 округам 23 мини-погрузчиков. С их помощью будет оегче поддерживать чистоту во дворах и общественных пространствах.

«Отличительная особенность мини-погрузчиков заключается в их маневренности. Дополнительным существенным плюсом является всесезонность», — сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Щелково получило пять машин, Раменский округ и Коломна — по три помощника, Сергиев Посад, Серебряные Пруды и Павловский Посад — по два мини-погрузчика, Фрязино, Солнечногорск, Дмитров, Дзержинский, Шатура и Лыткарино — по одной.

Выдача коммунальной техники продолжится до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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