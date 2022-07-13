Подмосковные округа подали заявки на конкурс грантов за успехи в управлении

Подмосковье активно участвует во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». О своем намерении выиграть грант заявили уже 40 городских округов.

Конкурс, в котором могут участвовать любые субъекты Российской Федерации, проходит в нескольких номинациях, среди которых «Градостроительство и развитие ЖКХ», «Обратная связь», «Межнациональное согласие» и другие. Городские округа Московской области активно подают заявки в раздел «Муниципальные экономика и финансы» — о своем участии заявили уже 40 администраций.

«Конкурс призван поддержать муниципалитеты, у которых есть эффективные практики и решения в важнейших сферах. Победители получают гранты. Средства будут направлены бюджетам регионов на премирование муниципальных образований, ставших призерами конкурса», — отметила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Суммы грантов составляют от 10 до 50 миллионов рублей. В прошлом году Жуковский занял четвертое место в номинации «Умный город» и получил премию в размере 20 миллионов рублей.

Конкурс проводится в два этапа — региональный и федеральный. До 20 августа проходит прием заявок и отбор проектов. Победителей определят до 15 октября.