Подмосковье 17 апреля 2023, 13:14 Подмосковные охранники в школах и детсадах нажали на тревожные кнопки 19 тысяч раз с начала года Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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В первом квартале 2023 года охранники в школах и детских садах Московской области нажали на кнопки «Тревога» более 19 тысяч раз. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по региону.

Во время патрулирования сотрудники ведомства задержали и доставили в полицию около трех тысяч нарушителей. В 94 случаях злоумышленники проникали на охраняемые объекты.

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С начала года сотрудники вневедомственной охраны раскрыли около 30 преступлений. Они обнаружили четырех человек, находящихся в федеральном розыске.

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