Подмосковье 25 апреля 2023, 12:41 Подмосковные офисы МФЦ изменят режим работы в майские праздники Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

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Офисы МФЦ поменяют режим работы во время майских праздников. Выходными днями станут 1 и 9 мая.

Как рассказали в Мингосуправлении, все офисы будут закрыты 1 и 9 мая. Со 2 по 6 мая центры будут работать в обычном режиме, 7 и 8 мая — только те, что функционируют с семидневной неделей. С 10 мая все офисы будут работать в обычном режиме.

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«Приближаются майские праздники, и нас ждет несколько дополнительных дней отдыха. График работы подмосковных центров госуслуг „Мои Документы“ на этот период изменится. Рекомендую жителям изучить его, чтобы спланировать свое время и посетить МФЦ в удобный день», — сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Выбрать удобный МФЦ и узнать график его работы можно на интерактивной карте на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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