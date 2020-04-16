    16 апреля 2020, 15:54

    Подмосковные обсерваторы приняли на карантин уже около 300 россиян из-за рубежа

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В обсерваторах Подмосковья разместили уже около 300 россиян, доставленных из зарубежных стран усилиями правительства. Всем им предстоит соблюдать карантин на протяжении двух недель.
    Подмосковные обсерваторы приняли на карантин уже около 300 россиян из-за рубежа

    Обсерваторов в Московской области будет достаточно для того, чтобы разместить на карантин всех вернувшихся россиян. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

    Представители подмосковного правительства встречают с 2 апреля всех российских пассажиров, прилетающих в аэропорт Шереметьево. Их доставляют домой и в обсерваторы, чтобы не допустить распространения COVID-19.

    Сначала сотрудники Роспотребнадзора выдают всем защитные средства. Затем пассажиры проходят санитарный контроль. А уже в обсерваторах их обеспечивают питанием и каждый день осматривают врачи.

    А первые 70 россиян, которые прилетели из Алжира, Германии, Бразилии, Перу, Лондона и Италии, уже завершили пребывание в обсерваторах Подмосковья и отправлены домой. Их тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

    Общая картина

    В подмосковном Минтрансе выделили 40 автобусов, которые дезинфицируют до и после поездок. На них перевозят жителей столичного и соседних регионов, прибывающих в Шереметьево из зарубежных стран.

    В период с 2 по 13 апреля правительство Московской области помогло так более 2600 россиянам, прилетевшим из 12 стран в аэропорт Шереметьево. Из них 2200 — это жители столицы и области. Их отвезли домой. Еще 470 пассажирам помогли добраться до обсерваторов, съемных квартир или других мест временного пребывания.

    Россия еще с конца марта закрыла авиасообщение с другими странами, но аэропорты сейчас принимают эвакуационные рейсы, а международные возобновят не раньше июля.