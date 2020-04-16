Подмосковные обсерваторы приняли на карантин уже около 300 россиян из-за рубежа

В обсерваторах Подмосковья разместили уже около 300 россиян, доставленных из зарубежных стран усилиями правительства. Всем им предстоит соблюдать карантин на протяжении двух недель.

Обсерваторов в Московской области будет достаточно для того, чтобы разместить на карантин всех вернувшихся россиян. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Представители подмосковного правительства встречают с 2 апреля всех российских пассажиров, прилетающих в аэропорт Шереметьево. Их доставляют домой и в обсерваторы, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Сначала сотрудники Роспотребнадзора выдают всем защитные средства. Затем пассажиры проходят санитарный контроль. А уже в обсерваторах их обеспечивают питанием и каждый день осматривают врачи.

А первые 70 россиян, которые прилетели из Алжира, Германии, Бразилии, Перу, Лондона и Италии, уже завершили пребывание в обсерваторах Подмосковья и отправлены домой. Их тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Общая картина

В подмосковном Минтрансе выделили 40 автобусов, которые дезинфицируют до и после поездок. На них перевозят жителей столичного и соседних регионов, прибывающих в Шереметьево из зарубежных стран.

В период с 2 по 13 апреля правительство Московской области помогло так более 2600 россиянам, прилетевшим из 12 стран в аэропорт Шереметьево. Из них 2200 — это жители столицы и области. Их отвезли домой. Еще 470 пассажирам помогли добраться до обсерваторов, съемных квартир или других мест временного пребывания.

Россия еще с конца марта закрыла авиасообщение с другими странами, но аэропорты сейчас принимают эвакуационные рейсы, а международные возобновят не раньше июля.