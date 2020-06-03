Подмосковные обсерваторы приняли на карантин больше 3500 россиян за два месяца

Свыше 3,5 тысячи россиян, вернувшихся из других стран, разместили в подмосковных обсерваторах за два месяца. Там они соблюдали двухнедельный карантин. И если два теста затем не находят у человека коронавирус, его сразу выписывают.

Порядка 2,5 тысячи россиян уже прошли карантин и вернулись домой. При этом некоторые из регионов присылают транспорт, чтобы забрать своих жителей. Остальных перевозит Минтранс Подмосковья. Еще помогают водители Московского областного БТИ, рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

В начале апреля, когда правительство России начало вывоз наших соотечественников из-за рубежа, в Подмосковье подготовили более десятка обсерваторов. Под размещение людей оборудовали пансионаты и санатории Наталья Адигамова.

В Минтрансе выделили 50 автобусов, которые дезинфицируют и проверяют до и после поездок. Задействованы 100 водителей — они соблюдают меры безопасности. Работают только в масках и перчатках. Все обеспечены антисептиками.

А в аэропортах россиян встретили работники Роспотребнадзора и Министерства транспорта Подмосковья. Сначала всем выдают средства защиты. После этого пассажиры проходят санитарный контроль, и затем их адресно развозят.