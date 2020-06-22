Подмосковные обсерваторы приняли более 6,3 тысячи россиян с начала апреля
Так, домой вернулись уже 4,9 тысячи человек. Об этом рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.
Под размещение людей оборудовали пансионаты и санатории — как областные, так и частные. Сейчас в подмосковных обсерваторах еще находятся 1400 человекНаталья Адигамова.
Правительство региона подготовило более десяти обсерваторов в начале апреля, когда российские власти стали вывозить россиян из-за рубежа.
В аэропортах туристов встречают работники Роспотребнадзора и представители правительства области. Сначала выдают средства защиты. После этого пассажиры проходят санитарный контроль, и затем их адресно развозят.
В случае хорошего самочувствия жителей столицы, Подмосковья или ближайших регионов доставляют домой. Всех более дальних пассажиров размещают в обсерваторах по одному-два человека, а реже — семьями.
Их обеспечивают питанием в номерах и направляют к врачам на осмотры. Когда самочувствие стабилизируется, туристов развозят домой. Некоторые регионы присылают транспорт, чтобы забрать своих жителей. А остальных перевозит Минтранс Подмосковья, и ведомству помогают водители Московского областного БТИ.