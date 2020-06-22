Подмосковные обсерваторы приняли более 6,3 тысячи россиян с начала апреля

С начала апреля обсерваторы Подмосковья разместили на карантин более 6,3 тысячи россиян, вернувшихся из-за рубежа. Их безопасно доставили в санатории области для двухнедельной самоизоляции. Если два теста затем не подтверждают наличие у человека коронавируса, его сразу выписывают.

Так, домой вернулись уже 4,9 тысячи человек. Об этом рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Под размещение людей оборудовали пансионаты и санатории — как областные, так и частные. Сейчас в подмосковных обсерваторах еще находятся 1400 человек Наталья Адигамова.

Правительство региона подготовило более десяти обсерваторов в начале апреля, когда российские власти стали вывозить россиян из-за рубежа.

В аэропортах туристов встречают работники Роспотребнадзора и представители правительства области. Сначала выдают средства защиты. После этого пассажиры проходят санитарный контроль, и затем их адресно развозят.

В случае хорошего самочувствия жителей столицы, Подмосковья или ближайших регионов доставляют домой. Всех более дальних пассажиров размещают в обсерваторах по одному-два человека, а реже — семьями.

Их обеспечивают питанием в номерах и направляют к врачам на осмотры. Когда самочувствие стабилизируется, туристов развозят домой. Некоторые регионы присылают транспорт, чтобы забрать своих жителей. А остальных перевозит Минтранс Подмосковья, и ведомству помогают водители Московского областного БТИ.