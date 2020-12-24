Подмосковные НКО провели почти 20 культурных мероприятий за год

С начала года творческие коллективы некоммерческих организаций Подмосковья провели 18 культурных мероприятий. Все они выиграли конкурс НКО. Все события прошли с большим успехом и вызвали интерес у жителей, несмотря на пандемию. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Среди мероприятий были фестивали, конкурсы в области музыкального искусства и народного творчества, мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни, мастер-классы и семинары для работников сферы культуры, проекты для социокультурной реабилитации инвалидов.

Самыми яркими событиями были: Московский областной конкурс искусств — театрализованное шоу «Город А»; «Моноспектакль-променад «Ерофеев и другие ангелы» в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие»; фестиваль-праздник детской анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона»; фестиваль «Традиция» в Усадьбе Захарово Одинцовского городского округа; областной фестиваль казачьей культуры «Казаки.ру» в Раменском городском парке культуры и отдыха.

Благотворительные фонды «Наследие отечества» и «Подари любовь миру» представили праздничные мероприятия, творческие семинары, мастер-классы, музыкально-литературные развивающие занятия для особенных детей.

В следующем году некоммерческие организации Подмосковья продолжат поддерживать.