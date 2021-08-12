Подмосковные НКО смогут подать заявки на субсидии до 16 сентября

Прием заявок на гранты некоммерческим организациям начнется 16 августа в Подмосковье. Он продлится месяц. Задача — развить туристические ресурсы.

Гранты предоставят в виде субсидий. Их получат организации, не являющиеся казенными учреждениями.

Задать все вопросы о подготовке заявок для участия в отборе можно по телефону 8 (498) 602-28-22 или по электронной почте tourism@mosreg.ru.

Подмосковный комитет по туризму примет заявки по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом № 1, корпус А.

Есть требования для всех участников отбора. Список доступен по ссылке.

Ранее стало известно, что семь НКО из Подмосковья получат в 2021 году субсидии на культурные проекты.