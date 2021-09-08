Подмосковные нейрохирурги удалили у пациентки грыжу и избавили ее от сильной боли в спине

В Московскую областную больницу имени профессора Розанова В.Н в Пушкинском округе поступила женщина с сильными болями в спине. Врачи обнаружили у нее грыжу и успешно ее удалили. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Молодая женщина поступила в больницу с огромной грыжей межпозвоночного диска. У пациентки были сильные боли, она почти не могла нормально ходить, сидеть и лежать.

«Обычно к грыже межпозвоночного диска приводят малоподвижный образ жизни, большой вес, большая не физиологичная нагрузка на позвоночник, наследственность (врожденная слабость соединительных тканей), старение диска. Он теряет влагу, перестает выполнять функцию амортизатора и выпадает в просвет позвоночного канала. У нашей пациентки фактор лишнего веса полностью отсутствует, а вот другие моменты есть», — пояснила врач-нейрохирург Нина Николаевна Вознесенская.

Врачи провели женщине эндоскопическое удаление грыжи диска. Операцию провели под общим наркозом. Хирурги через миниатюрный прокол мягких тканей удаляют грыжу. Такой метод уменьшает риск осложнений и сокращает время послеоперационного реабилитационного периода.

«Цель операции — высвобождение нервного корешка. Мы удалили выпавший фрагмент грыжи и наложили один миниатюрный шов. И все. Послеоперационных болей практически нет — ткани не повреждены. Вставать и ходить можно в первый день, а на следующий день отправляться домой», — уточнила Вознесенская.

Первое время пациентке рекомендовали не нагружать спину. Через некоторое время она сможет вернуться к нормальной жизни.

«Мы устранили проблему. Но надо менять образ жизни. После консультации с врачом делать зарядку — на растяжение мышц и укрепление. Нужен не только мышечный каркас, но и пластичность», — подчеркнула хирург.