Подмосковные нейрохирурги избавили женщину от эпилептических припадков

Врачи Красногорской больницы № 1 помогли пациентке избавиться от эпилептических припадков. Женщина поступила в медицинское учреждение с головной болью и нарушением речи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила в Красногорскую больницу с жалобами на головные боли. У нее было нарушение речи. Врачи провели МРТ и обнаружили у женщины каверному левой височной доли размером один сантиметр.

«Кавернома — это сосудистая доброкачественная опухоль. Состоит она из полостей, наполненных кровью, и годами может никак не проявлять себя. В случае с пациенткой — это была врожденная патология, которая со временем начала разрастаться, сдавливать отделы мозга. Отсюда и эпилептические припадки, речевые нарушения и головные боли. Прогноз при каверноме благоприятный», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Красногорской больницы № 1 Дмитрий Кудрявцев.

Врачи сделали пациентке трепанацию черепа и удалили опухоль. После операции у женщины прошли головные боли и прекратились эпилептические припадки. Пациентку уже выписали. Она наблюдается в поликлинике по месту жительства.