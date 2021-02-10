Подмосковные наукограды получат 330 млн рублей на развитие в 2021 году

В 2021 году наукограды Подмосковья получат еще около 330 миллионов рублей на развитие. Деньги направят из областного и федерального бюджетов. Это подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

Особое внимание уделят развитию инфраструктуры наукоградов, запуску инновационных проектов и их коммерциализации.

Задача — максимально коммерциализировать все, что можно. Внедрить научные разработки, дать возможность заработать и создать новые рабочие мечта Екатерина Зиновьева.

Об этом она заявила во время открытого диалога, проведенного с Московским областным научно-техническим советом и Советом молодых ученых и специалистов Подмосковья.

Деньги получат все восемь наукоградов, а это Дубна, Жуковский, Пущино, Черноголовка, Королев, Реутов, Протвино и Фрязино.

Сегодня Московская область занимает второе место в стране по количеству научных организаций — их 278. К региону относятся сразу восемь из 13 российских наукоградов.

Подробно о том, как в 2021 году поддержат ученых Подмосковья, мы рассказали в материале. Им предоставят льготную ипотеку и гранты.