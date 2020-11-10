Подмосковные музеи стали проводить совместные онлайн-трансляции

Пандемия не остановила культурную жизнь Подмосковья. Несмотря на то, что музеи закрыты для очного посещения, они работают в онлайн-формате и проводят телемосты и совместные онлайн-трансляции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Новые онлайн-форматы работы музеев привлекли внимание жителей и объединили творческую интеллигенцию региона.

Проект #Телемостсмузеем подарил возможность общения и обмена опытом с коллегами, а также наладил диалог с посетителями.

Музейно-выставочный комплекс Люберец уже провел несколько телемостов и совместных трансляций с другими музеями. 3 ноября, в «Ночь искусств», телемост прошел с Раменским историко-художественным музеем. А 9 ноября жителям Люберец показали работу единственного в России музея оптического стекла, который функционирует на действующем предприятии в Лыткарине.

Скоро музей проведет телемост с Химкинской картинной галереей имени С. Н. Горшина и Московским интерактивным музеем оружия.