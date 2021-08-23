Музеи «Мураново», «Новый Иерусалим», «Коломенская пастила» и другие стали обладателями престижной награды Travellers’ Choice — 2021 от сайта TripAdvisor. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Также награды получили Коломенский кремль, Зарайский кремль, музей «Мелихово», Серпуховский историко-художественный музей, музей «Калачная».

Награду Travellers’ Choice присуждают достопримечательностям и развлечениям, где посетители могут получить высококлассное обслуживание. Лауреатами этой премии становятся места, которые получают от путешественников отличные отзывы на сайте TripAdvisor.

«Travellers’ Choice выводит достопримечательности на мировой уровень по качеству обслуживания гостей», — сказано в сообщении.

Ранее Подмосковье номинировало ряд достопримечательностей на конкурс журнала National Geographic Traveler «Сокровища России». Федоскинская фабрика миниатюрной живописи номинирована в категории «Народный промысел», монастырь в «Новом Иерусалиме» — в категории «Культурно-исторический объект», «Разрез гжельского яруса» — в категории «Природный объект», парк «Патриот» — в категории «Общественное пространство», «Коломенская пастила» — в номинации «Национальная кухня».

Итоги голосования будут опубликованы на сайте журнала National Geographic Traveler до 8 ноября года.