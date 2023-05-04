Подмосковье 04 мая 2023, 13:48 Подмосковные музеи подготовили праздничные мероприятия в преддверии Дня Победы Министерство культуры и туризма Московской области

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Государственные музеи Московской области запланировали мероприятия, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это интерактивные программы и занятия, военно-исторические реконструкции, творческие мастерские, тематические экскурсии и другие, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

В музее-заповеднике «Зарайский кремль» 8 мая пройдет интерактивное занятие «Зарайск — фронту. Посылка — солдату». Гости узнают, какие предприятия работали в округе в годы войны и какую продукцию они выпускали. Уже 9 и 11 мая в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» пройдет программа «Плакаты Победы» и концерт мужского хора Московского Свято-Данилова монастыря «Музыка, овеянная славой».

Музейный комплекс «Зоя» приглашает местных жителей 9 мая на просмотр фильмов и тематические мастер-классы. На территории комплекса будет работать полевая кухня. В историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина 7 мая в рамках программы «Музыкальные вечера в русской усадьбе» состоится концерт «Музыка героев».

«В музейно-мемориальном комплексе „История танка Т-34“ с 6 по 9 мая пройдет пятый военно-исторический фестиваль „Победный май“ с тематическими выставками, военно-исторической реконструкцией событий 1945 года, презентацией фильма „Призрак“», — уточнили в ведомстве.

Также праздничные мероприятия пройдут в музеях Сергиева Посада, Серпухова, Чехова, Звенигорода и других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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